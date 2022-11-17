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    • 17.11.2022 08:50
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    17 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. 17 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar sıkıntı çıkartabilir

    KOÇ: Kişisel duygularınız ön planda. Partnerinizle aranızda derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.

    BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
    Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayların önemli biliyorsunuz.

    İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.

        YENGEÇ: Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Herkesten fazla çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

        ASLAN: Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişmesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kendinizi kısıtlanmış hissediyorsunuz.

        BAŞAK: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulamazsınız.

            TERAZİ: Ailenizin isteklerini hissedebileceğiniz bir gün. Ailenizin ve dostlarınızın aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir.
            Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.

            AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerden çok fazla şey bekliyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek.
            Sizinle aynı düşünceye sahip kişilerle bir arada olmak istiyorsunuz. Olayların arkasındaki nedenler üzerinde durmalısınız.

            YAY: İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Oysa, biraz daha esnek olmalı ve kendinizi denetlemekten vazgeçmelisiniz.

                OĞLAK: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Siz çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüz zaman keyif almasını bilen ender kişilerdensiniz.
                Aşk karmaşasına dikkat edin.

                KOVA: Sıra dışı düşünceler içinde yaşıyor fakat arkadaşlarınıza ters düşmek istemiyorsunuz.
                Çevrenizin tepkisinden korkuyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. Kendiniz ifade ederken, ikna edici olmalısınız.

                BALIK: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizin çok güçlü olması, bazı idealleriniz ortaya çıkarırken, sizi de farklı kılıyor. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir.
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                Haberler Burçlar 17 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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