17 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel duygularınız ön planda. Partnerinizle aranızda derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların ötesinde düşünüyorsunuz. Düşüncelerinizle davranışlarınız arasında kaoslara düşebilirsiniz.
BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.
Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korktuğunuz için, olayların detayların önemli biliyorsunuz.
İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz.