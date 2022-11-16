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    • 16.11.2022 08:53
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    16 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtüleriniz sizin için çok önemli. 16 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.
    Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor çaresiz kalıyorlar.

    BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılarınızla onları rahatlatacaksınız.

    İKİZLER: Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergilemek istiyorsunuz. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.

        YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.
        Çalışma sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmalısınız.

        ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.

        BAŞAK: Temel şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır.

            TERAZİ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz bazı özel işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz.
            Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışmalısınız.

            AKREP: Değişik fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun.

            YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyorsunuz. Bugün hedeflerinizin tavanını yüksek tutmak konusundaki tavırlarınız bazılarına ters gelebilir.

                OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız.
                Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor.

                KOVA: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz.
                Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz.

                BALIK: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bilinçaltı dürtüleriniz sizin için çok önemli.
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                Haberler Burçlar 16 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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