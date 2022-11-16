16 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyorsunuz.
Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor çaresiz kalıyorlar.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Maddesel katkılarınızla onları rahatlatacaksınız.
İKİZLER: Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergilemek istiyorsunuz. İstediğiniz performans konusunda partnerinizin yardımını alarak avantajlı duruma geçebilirsiniz.