18 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: BUGÜN kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor.
BOĞA: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor.
Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda çok daha dikkatli davranmalısınız.
İKİZLER: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Gizli planlarınız sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Çevrenizdeki kişilerin istekleri karşısında sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız.