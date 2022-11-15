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    • 15.11.2022 08:48
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    15 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Bugün olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Retro Jüpiter yüzünden karşıt düşünceler içinde gerilim yaşamak yerine, yaratıcılığınızı vurgulayan çalışmalara yönelmelisiniz. 14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Retro Jüpiter duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, iş birliğine ihtiyacınız olacak.

    BOĞA: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
    Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz.
    Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışacaktır dikkatli olun.

    İKİZLER: Sizi özel kılacak ve iyi hissettirecek dostlara ihtiyacınız var. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.
    Gizli bir güç arayışı içindesiniz.

        YENGEÇ: Bugün takıntılı konuların başında sevdikleriniz geliyor. Onların size olan davranışlarınızdan beklediğiniz karşılığı görmeyebilirsiniz.
        İlişkilerinizde açık ve net olmanızın, her zaman size puan kazandıracağını bilmelisiniz.

        ASLAN: Arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Ay burcunuzda ilerlerken, düşüncelerinizde bir esneklik söz konusu. Bugün her anlamda kendinizi yapılanmış, güçlü ve yaratıcı hissediyorsunuz.

        BAŞAK: İş hayatınızda iletişimin önemli olduğunu bildiğiniz halde ketum davrandığınız için bazı düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda zorluklar yaşıyorsunuz. Eski projelerinizi bir an önce tamamlamalısınız.

            TERAZİ: Bugün Ay arkadaşlık ilişkilerinizi olumlu destekliyor.
            Onların yeni ve ilginç fikirleri karşısında planlarınızı farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz.
            Önemli karar aşamasında olmanıza rağmen olayları bekletmenizde fayda var.

            AKREP: Çevresel koşullarınızı iyice analiz etmenizde fayda var. Renginize ve duygularınıza hitap eden kişilerle görüştüğünüz zaman enerjiniz çok daha güçlü oluyor. Çalışma hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gün içindesiniz.

            YAY: Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz.
            Bugün, aşk konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takıntınız yok. Tuhaf olayların ortasında kalmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

                OĞLAK: Bugün, bütçenizi tekrar gözden geçirmelisiniz.
                Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.
                İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı artırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz.
                Ağır yiyeceklerden uzak kalmalısınız.

                KOVA: Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Bugün fiziksel zevkleriniz ön plana çıkacaktır. Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, Retro Mars, derin sezgilerinizin açığa çıkmasına neden olacaktır.

                BALIK: Bugün olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.
                Retro Jüpiter yüzünden karşıt düşünceler içinde gerilim yaşamak yerine, yaratıcılığınızı vurgulayan çalışmalara yönelmelisiniz.
                Kendinize yeni kaynaklar bulabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 15 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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