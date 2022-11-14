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    • Burçlar
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    • 14.11.2022 08:52
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    14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Planlarınızı doğru yapmalısınız. İş arkadaşlarınızın yardımı sizi mutlu ederken, yeni ufukların doğmasına neden oluyorlar. 14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    KENDİNİZİ enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    DÜŞÜNCELERİNİZDE köklü değişimlere ihtiyacınız var. Kendinizi daha cesur ve atılgan hissederken, alışkanlıklarınız konusunda ısrar etmemeli ve içinizdeki cevheri size en yakın olan kişilerle paylaşmalısınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    YAKIN ilişkilerinizde güzelliklerin önemi büyük. Uyumlu ve güzel konuşan insanlar dikkatinizi çekiyor. Bugün iletişim konusunda oldukça rahat hareketler sergiliyor ve karşınızdakileri rahatlatıyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İŞİNİZE göstereceğiniz ilgi sizi olumlu yönde geliştirirken, bilmediğiniz konularda da bilgi sahibi olmanızı sağlıyor. Maddi konularda kendinizi güçlü hissediyor daha cesur davranıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        YÖNETİCİ gezegeniniz Güneş sizi duygusallaştırıyor. Bugün yollarla ilgili planlarınız var ve iletişime önem vereceksiniz. Ani öfkelerden uzak kalın. İsteklerinize bir şekilde ulaşabileceksiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        GİZLİLİKLERE ilgi duyacağınız bir gün. Duygusal konularda isteklerinizdeki artışların yanlış anlaşılmasını istemiyorsanız, kendinizi daha iyi ifade etmelisiniz. Karşı tarafın düşünceleri önem kazanacak.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            GÜÇLÜ kişilerin iş birliği ile birtakım yenilikleri yaşantınızın içinde hissedeceksiniz. Organizasyon çalışmalarından hoşlandığınız için, dostlarınızı titizlikle seçecek ve ortak çalışmalarınızı başlatacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin fikirlerini benimsemek zorunda değilsiniz. Tüm enerjinizi onları ikna etmek için kullanmakla hata yapabilirsiniz. Olayları karşıdan seyrederek, zamanlama konusunda acele etmeyin.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            BU dönem olumlu yönlerinizi ortaya çıkarırken, enerjinizin sizi destekleyecek. Yaşam kaliteniz ve isteklerinizde artış var. Düşüncelerinizi karşı tarafla paylaşırken, çevrenizde yanlış algılanabilir.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                KOŞULLARINIZI istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Tercihlerinizi, alışkanlıklarınızla bağdaştırırken, başarılarınızı yeniden gözden geçirmeli ve hangi noktalarda olduğunuzu tespit etmelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                PARTNERİNİZİN isteklerine karşı çıkmadan önce, konunun özünü dinlemeye özen göstermelisiniz. Özgürlükçü duygularınızı inatçı tavırlarınızla daha belirginleştirmeniz, hata yapmanıza neden olabilir.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                İŞ yaşantınızda beklediğiniz pozisyonlara yaklaşmanız çok kolay. Planlarınızı doğru yapmalısınız. İş arkadaşlarınızın yardımı sizi mutlu ederken, yeni ufukların doğmasına neden oluyorlar.
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                Haberler Burçlar 14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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