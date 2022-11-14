14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

KENDİNİZİ enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz.