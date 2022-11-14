14 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
KENDİNİZİ enerjik hissedebileceğiniz bir gün. Çevrenizdeki olaylara isteseniz de kayıtsız kalamayacaksınız. Yaşamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak için daha fazla beklememelisiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
DÜŞÜNCELERİNİZDE köklü değişimlere ihtiyacınız var. Kendinizi daha cesur ve atılgan hissederken, alışkanlıklarınız konusunda ısrar etmemeli ve içinizdeki cevheri size en yakın olan kişilerle paylaşmalısınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
YAKIN ilişkilerinizde güzelliklerin önemi büyük. Uyumlu ve güzel konuşan insanlar dikkatinizi çekiyor. Bugün iletişim konusunda oldukça rahat hareketler sergiliyor ve karşınızdakileri rahatlatıyorsunuz.