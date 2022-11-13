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    • 13.11.2022 08:48
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    13 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları... Bugün rakip tanımıyorsunuz. Yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor ve istediğiniz her türlü desteği size veriyor. İş görüşmelerinde Neptün'ün geri hareketinin yansımasını hissedeceksiniz. 13 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Maddi konularda ketumsunuz. İş görüşmelerinde, finans konuların gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz.

    BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. İlişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, mevcut şartlarınızın daha da karışmasına neden olabiliyor.

    İKİZLER: Çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz.
    Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. Bugün özellikle detaylar güncellik kazanacaktır. Çevrenizde gizli bir inatçılık sergiliyorsunuz.

        YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilere karşı içsel bir öfke duyabilirsiniz. Bugün duygularınızı gizlemek zorunda kalabilirsiniz. Pratik zekanız sayesinde, olayları çok çabuk çözümleyebiliyorsunuz.

        ASLAN: Duygularınızı inatla savunduğunu bir gün. Sizi ilgilendiren konulara kendinizi verecek, başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
        Kendinizi gireceğiniz ortamlarda dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

        BAŞAK: Derin bir ruhsal denge arayışı içindesiniz.
        Bugün, sözlerinizin arkasında durarak, yakınlarınıza verdiğiniz tavizleri yerine getirmek isteyeceksiniz. Tamamlamanız gereken yoğun bir iş birikimi mevcut.

            TERAZİ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
            İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.
            Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve daha sonra ortaya koymalısınız.

            AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

            YAY: Çevrenizle işbirliği içinde olduğunuzda başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.

                OĞLAK: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınıza ve duygusal ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

                KOVA: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz.
                Ailenizi ilgilendiren bazı iş konumları, sizin de ilginizi çekebilir. Yaşamınızı denetleyen unsurları gözden geçirmelisiniz.

                BALIK: Bugün rakip tanımıyorsunuz. Yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor ve istediğiniz her türlü desteği size veriyor. İş görüşmelerinde Neptün'ün geri hareketinin yansımasını hissedeceksiniz.
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                Haberler Burçlar 13 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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