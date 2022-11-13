13 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Maddi konularda ketumsunuz. İş görüşmelerinde, finans konuların gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz.
BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. İlişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, mevcut şartlarınızın daha da karışmasına neden olabiliyor.
İKİZLER: Çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz.
Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. Bugün özellikle detaylar güncellik kazanacaktır. Çevrenizde gizli bir inatçılık sergiliyorsunuz.