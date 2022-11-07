7 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak dikkat çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün zorlayıcı koşullarınızı, kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.