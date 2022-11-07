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    • 07.11.2022 08:53
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    • 07.11.2022 08:57
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    7 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    7 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için sıradışı hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınızda daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz. 7 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak dikkat çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün zorlayıcı koşullarınızı, kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Sadece çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla bazı görüşmeler yapacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, acil önlemlere başvurmalısınız. Sorumlu yaşamak zorunda kalabilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Alacağınız kararlar çok önemli aşamaya neden olacak. Bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, atılımlarınız için katalizör görevi üstlenecek.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Sakin ve hümanist yapınıza bir şeyler oldu. Tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, siz kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için; sıra dışı hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınızda daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 7 Kasım 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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