Kanlı Ay tutulması: 8 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile 14.00 sıralarında yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ardından bugün de Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma, hava aydınlık olduğu için ülkemizden pek net izlenemiyor. En net olarak Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından gözlenebiliyor.