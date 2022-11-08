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    • Burçlar
    • 08.11.2022 08:55
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    • 08.11.2022 09:01
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    Kanlı Ay tutulması: 8 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    Kanlı Ay tutulmasının burçlara etkilerinin neler olduğu merak ediliyor. Genel olarak içimize dönerek iç huzurumuzu bozacak şeylerden uzak durmamız gereken bir döneme giriyoruz. Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu, engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor. 8 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 8 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...

    Kanlı Ay tutulmasının burçlara etkileri...

    Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile 14.00 sıralarında yaşanacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ardından bugün de Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma, hava aydınlık olduğu için ülkemizden pek net izlenemiyor. En net olarak Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarından gözlenebiliyor.

    Tam Ay Tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyor.

    KOÇ: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Başarma içgüdüsüyle hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınız size açık.



        BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat bugün, çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjisinden olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılıyorsunuz.



        İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin istekleriniz doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olun. Kardeşlerin ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapın.



        YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi iyi hissetmenize neden oluyor.. Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var.



            ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklıklarda çevrenizden destek göreceksiniz.



            BAŞAK:SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitiriciliğinizle kesin çözümler alıyorsunuz.



            TERAZİ: BUGÜN katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinize baskı yapmayın.



                AKREP: FİNANS konularının gündeme gelmesiyle, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz. Değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz. Kendinizi daha iyi anlayacaksınız.



                YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle kazanacaksınız.



                OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınız için, tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullandığınızı göreceksiniz. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.



                    KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin, başarılarınıza katkısı olabilir. Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu önemli. Kısa seyahatleriniz var.



                    BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız.
                    Koşulların sizden yana oluşu; engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.
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                    Haberler Burçlar Kanlı Ay tutulması: 8 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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