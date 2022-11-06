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    • 06.11.2022 08:55
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    6 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları... Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir. 6 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Kasım 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
    Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.



    BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularda duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.



    İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.



        YENGEÇ: Bugün, değişim için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınız ön planda. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.



        ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.



        BAŞAK: Bugün yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüz güçlü. İsteklerinizde önemli artışlar var. Kendinize güveneceğiniz işler yaparak, duygusal coşkular yaşayacaksınız.



            TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın karşılığını alıyorsunuz. İnce hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını görmek istiyorsunuz.



            AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.
            Bugün, oldukça hareketlisiniz. Birçok işin üstesinden gelebileceksiniz.



            YAY: Duygularınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalar olabilir. Her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.



                OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise, çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biri ile tanışabilirsiniz.



                KOVA: Bugün iletişiminiz mükemmel. Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmanız yüzünden olayları abartmaya başladınız.



                BALIK: Arkadaşlarınızla duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirde olan kişilerle aranızda problemler oluşabilir.
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                Haberler Burçlar 6 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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