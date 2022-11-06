6 Kasım 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.
Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor.
BOĞA: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularda duygusal güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.