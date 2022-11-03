3 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişimler kazandıracak ve kafa karışıklarınıza çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz bile sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.
İKİZLER: İLETİŞİM konularında yapacağınız gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir.
Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.