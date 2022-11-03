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    • Burçlar
    • 03.11.2022 08:57
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    • 03.11.2022 09:00
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    3 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Sosyal ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz. Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle ilginç fikirler. 3 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Kasım 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: KÜÇÜK yolculuklara çıkmak için uygun bir gün. Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmak size önemli gelişimler kazandıracak ve kafa karışıklarınıza çözüm bulacaksınız. Yeniliklerden korkmamayı öğrenmelisiniz.



    BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içe kapanıyorsunuz ki, partneriniz bile sizi anlayamıyor. Ailenizin paylaşmak istediği birçok konuya ilgisiz davranabilirsiniz.



    İKİZLER: İLETİŞİM konularında yapacağınız gelişmeler mevcut. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir.
    Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.



        YENGEÇ: KENDİNİZE zaman ayırmalı, yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak işlere önem vermelisiniz. İşinizle ilgili atılımlar söz konusu. İlgili kişiler gündemde olacak. Dostlarınızı ihmal ettiğinizin farkındasınız.



        ASLAN: ÇEVRENİZİN etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Bazı fikir ayrılıkları tartışmalara neden olabilirsiniz.



        BAŞAK: YENİ oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli.
        Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın.



            TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZİ destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz.
            Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.



            AKREP: BASKICI duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi savunmaktan korkmuyorsunuz.
            Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Bugün partneriniz sizde farklı duygular oluşturuyor.



            YAY: YAPMANIZ gereken çok şey var ve sizi hala kafanızdaki küçük olaylarla potansiyelinizi kısıtlıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri, sizin için farklı bir pota oluşturuyor. Onunla işbirliği yapmanız lehinize gelişebilir.



                OĞLAK: ÇEVRESEL faktörleri lehinize çeviren sistemli bir karakteriniz var. Birlikte çalıştığınız kişilerin size katkılarını inkar edemezsiniz. Yeni projeler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorsunuz.



                KOVA: EĞLENEBİLECEĞİNİZ ortamlarda yeni kişilerle tanışma imkanı doğabilir.
                Sonradan güçlü dostluklar kuracağınız kişilere yaşantınızda yer açmayı denemelisiniz.
                Maddi konularda yeni açılımlar olacak.



                BALIK: SOSYAL ilişkilerinizin sizde yarattığı güven duygusu içinde hareket etmeyi seviyorsunuz.
                Görüşmek istediğiniz dostlarınızı bir araya getirebilirsiniz. Farklı kişilerle ilginç fikirler.
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                Haberler Burçlar 3 Kasım 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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