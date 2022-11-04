4 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...





AKREP: BUGÜN, çevresel ilişkilerinizde zincirleme yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkilerken ilginç fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.

YARATICILIĞINIZI istediğiniz gibi karşı tarafa sunacaksınız. Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz.