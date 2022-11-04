4 Kasım 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz.
İlginç ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız.
Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.
İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız.