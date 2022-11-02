2 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
YAPTIĞINIZ işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güveninizle çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlarla çevrenizin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BUGÜN, sosyal aktivitelerinizde bireylerin bazı davranışlarını analizci bir gözle izliyorsunuz. Bu tür bir ruh durumu da; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
BUGÜN bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemelisiniz.