Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 02.11.2022 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 08:50
    ABONE OL

    2 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    2 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz. 2 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    YAPTIĞINIZ işi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize güveninizle çok işler başaracaksınız. Kibirli davranışlarla çevrenizin tepkisini üzerinize çekebilirsiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BUGÜN, sosyal aktivitelerinizde bireylerin bazı davranışlarını analizci bir gözle izliyorsunuz. Bu tür bir ruh durumu da; şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    BUGÜN bireysel romantizm yerine, arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissediyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        YOLUNDA gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken, ilişkinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Çevrenize destek ve yardım etme isteği içindesiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        YAPACAĞINIZ yolculukların size kazandıracağı enerjiyle bir çok kombinasyon çalışma içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            GÜCÜNÜZÜN farkındasınız, hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Gün içinde toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabanız çok yüksek.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            TOPLUMSAL çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                DUYGULARINIZDA farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konuların başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda gösterdiğiniz olumlu çaba sonuç veriyor.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BİRÇOĞUNUZ, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecek. Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar söz konusu.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                BUGÜN harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                EYT için ‘hizmet tespit’ formülü
                Haberler Burçlar 2 Kasım 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA