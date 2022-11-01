1 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Enerjinizi düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her konuda olumsuzluk yaratıyor.