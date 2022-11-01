1 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Ani değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündemde.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.