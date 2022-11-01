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    1 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları... Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedebilir, işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz, dikkatli olun. Duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.1 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Ani değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız. İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündemde.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bu dönem maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haberler alacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün bencilce davranışlarınız nedeniyle kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz. Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Enerjinizi düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her konuda olumsuzluk yaratıyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün zihinsel dalgınlığınız yüzünden zaman kaybedebilir, işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz, dikkatli olun. Duygularınızla belli bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu parasal nedenlere dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek. Sınırlarınızı zorlamaya gayret edin.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Onun istekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. Kendi düşüncelerinize fazla değer vermeye başladınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Saplantılarınızdan vazgeçmelisiniz. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Bu dönem, ketum düşünceler içinde olacak ve çevrenize taviz vermek istemeyeceksiniz. Sevdiklerinizle bir arada olmak içselliğinizi besliyor.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Araştırmacı yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek iyi bir sentez oluşturabilirsiniz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. İnce hesaplar ve planlar içindesiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Bugün çevrenizle senkronize olmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Organizasyon konusunda başarınızı ortaya koyacaksınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Konuşarak halledeceğiniz bazı konular gündemde olacak. Yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveniyorsunuz.
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                Yürek Çıkmazı
                Haberler Burçlar 1 Kasım 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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