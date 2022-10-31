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    • Burçlar
    • 31.10.2022 08:48
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    • 31.10.2022 08:51
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    31 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    31 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Hayatınızı belirleyen sosyal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Sonucunun direkt sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı. Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz. 31 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 31 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Birlikte olduğunuz kişiyle sizi meşgul eden konu; güzel bir şekilde sonuçlanacak. Kendi iş çevrenizle ilgili gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Gününüzü istediğiniz şekilde gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkan ama vahim olmayan bir gelişmeyi abartma eğilimi içinde olmayın.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Bugün iletişim içinde olduğunuz yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda, tuhaf davranıyorsunuz. Kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu bazen çok fazla yükseltebiliyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün. Aynı kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; ön plana alacağınız tek şey var, o da biraz daha hoşgörülü olmanız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Sevdiğiniz insanla beraberken, her an fırtına kopacakmış gibi hissetmeniz sizin hatanız. Yaşamın tekdüzeliklerine karşı; kafanızda kurguladığınız değişimlerin özünde, bireysel davranışlarınız var.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        İşinizde meydana gelebilecek kısa süreli takılmalar, sizi fazla meşgul etmeden sonuçlanacak. İyimser ve kötümser duygularınızı aynı oranda tutabilmeniz, kaçınılmaz bir yaşam gereksinimi haline geldi.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Önem derecesi olarak ikinci plana atarak ertelediğiniz işlerinizi gözden geçirin. Aktivitelerinizin yoğun olduğu diğer günlerde unutulup gidiyor. Önemsiz görünen ayrıntılar sonradan pürüz yaratabilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Mesleki yeteneğinizin verdiği güvenle, sosyal konularda da başarılı oluyorsunuz. Potansiyelinizin de yeterli seviyeye eriştiğinin farkındasınız. Size muhalefet olanların yumuşayacağını göreceksiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Maddi işlerinizde göstereceğiniz hassasiyeti bir türlü regüle edemiyorsunuz. Birbiriyle ilişkili gelişen her bir adımın, atlamadan takipçisi olmalısınız. Aksi taktirde başkalarında hata arıyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Yanıtını alamadığınız zaman sinir katsayınız artıyor. Çevrenizde yardımlarını esirgemeyecek dostlarınız var. İçinize kapanarak, kendinize zarar veriyorsunuz. Panik yapmadan tepkileri gözleyin.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bazı kişilere karşı, soğukkanlı davranışlarınızla öne çıkıyorsunuz. Abartılmış yoğun ilişkilerin yarattığı bu tür ilkel ve düşmanca tavırlardan, bir sonraki davranış tarzının denklemini düşünüyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Hayatınızı belirleyen sosyal olaylardan çabuk etkileniyorsunuz. Sonucunun direkt sizi etkileyeceği konularda detayları belirlerken, baskın taraf kendi kişiliğiniz olmalı. Hatalı davranışlar sergileyebilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 31 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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