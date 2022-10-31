31 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gün. Aynı kararlılık içinde olan bir yaşam düzeyi tutturmanın güçlüğünü göz önüne alırsanız; ön plana alacağınız tek şey var, o da biraz daha hoşgörülü olmanız.