31 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Birlikte olduğunuz kişiyle sizi meşgul eden konu; güzel bir şekilde sonuçlanacak. Kendi iş çevrenizle ilgili gereksinimleri ertelemeniz en olmadık hataların kaçınılmaz hale gelmesine neden olabilir.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Gününüzü istediğiniz şekilde gelişen ve oldukça hareketli anlara sahip bir süreç izleyecek. Bugün aile içi sorunlar olarak ortaya çıkan ama vahim olmayan bir gelişmeyi abartma eğilimi içinde olmayın.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Bugün iletişim içinde olduğunuz yakın çevrenizle bağlantılı olmayan konularda, tuhaf davranıyorsunuz. Kendinize yönelik özeleştirilerinizin dozunu bazen çok fazla yükseltebiliyorsunuz.