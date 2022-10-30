30 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Yeni tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Maddi konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyor ve tepki gösteriyorsunuz.