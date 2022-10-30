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    • Burçlar
    • 30.10.2022 08:48
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    • 30.10.2022 08:51
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    30 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    30 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları... Birçok olayı içinizde yaşamaktan yanasınız. Duygularınızı yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz.Bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz. 30 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 30 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Yeni tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Maddi konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi, sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyor ve tepki gösteriyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Güçlü sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Egonuzu tatmin edecek olayların gündeme gelmesiyle aktif hissedeceksiniz. Yaptığınız şeylerin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevre desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman mutlu oluyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Çevresel ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Sizin derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Olaylar karşısında değişik tepkiler göstereceksiniz. Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Kendinizi iyi hissettiğinizde gününüz daha güzel geçiyor. Yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Olaylara mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için, bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir. Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Enerjiniz çok yüksek İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Birçok olayı içinizde yaşamaktan yanasınız. Duygularınızı yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz.Bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 30 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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