30 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

Güçlü sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor.