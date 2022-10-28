28 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.
Önce değer vermek istemeseniz bile, eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.
BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki güzel. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ile arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.
İKİZLER: Kişisel bazı kararlarınızı ailenizle paylaşacaksınız.
Onların fikirleri sizin için oldukça önemli. Romantik olmaktan da bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
Aşk hayatınız renkleniyor.