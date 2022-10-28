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    • 28.10.2022 08:51
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    • 28.10.2022 08:56
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    28 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    28 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları... Geleneksel yapınızı muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmaya çalışırken bocalayabilirsiniz. 28 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 28 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: İlişkilerinize zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız.
    Önce değer vermek istemeseniz bile, eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz.

    BOĞA: Kendiniz kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki güzel. Artık geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden emin tavırlarınız ile arkanızda bir hayranlık ordusu bırakacaksınız.

    İKİZLER: Kişisel bazı kararlarınızı ailenizle paylaşacaksınız.
    Onların fikirleri sizin için oldukça önemli. Romantik olmaktan da bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
    Aşk hayatınız renkleniyor.

        YENGEÇ: Dostlarınızla yeni planlar yapacaksınız.
        Yakınlarınızın çıkarları yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, sınırlarınızı korumak zorundasınız. Fiziksel aktivitelerinizde dikkatli davranmanız gerekebilir.

        ASLAN: Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
        Bugünlerde sizin için büyük fırsatlar söz konusu. Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile ilgili yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

        BAŞAK: Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz. Yaşamınızın en hareketli günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız.

            TERAZİ: Risklere karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde, ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Yoğun temponuzu biraz yavaşlatmalısınız.

            AKREP: Evinizi yeniden restore etmek için çok uygun zamanlar. Nostaljik objelerden hoşlandığınız bir gerçek. Beklediğiniz ve tarzınıza uygun yaşam alanı oluşturacak ve önünüze çıkan fırsatlardan memnun kalacaksınız.

            YAY: Çok cesur hissedeceğiniz ve enerjinizin yüksek olduğu bir gün yaşayacaksınız.
            Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz.

                OĞLAK: Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek. Karizmatik dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz.
                Onlar da uzun süredir bekledikleri fırsatı kullanıp, dostluklarını ispat edecekler.

                KOVA: Sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü.
                Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Özgüveninizin size sağladığı avantajları kullanabileceksiniz.

                BALIK: Geleneksel yapınızı muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Birçok işi bir arada yapmaya çalışırken bocalayabilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 28 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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