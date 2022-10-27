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    27 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili işlemlere dikkat etmelisiniz. 27 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 27 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

    BOĞA: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir. Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

    İKİZLER: Bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

        YENGEÇ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. İsteklerinizde değişimleri yapmamalısınız.

        ASLAN: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Detaylar önem kazanacak.

        BAŞAK: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor.

            TERAZİ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

            AKREP: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız.
            Bugün çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

            YAY: Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Çevrenizden etkilenmek istemiyorsanız, temkinli davranmalısınız.

                OĞLAK: İlişkilerinizde dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.

                KOVA: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
                Sürprizlere hazır olmalısınız. Sevilme duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

                BALIK: Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili işlemlere dikkat etmelisiniz.
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                Haberler Burçlar 27 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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