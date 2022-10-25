Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu. Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü yani bugün gerçekleşecek. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.
KOÇ: Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjinizle, birlikte çalıştığınız kişileri kolay ikna edebiliyorsunuz.
Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.
BOĞA: Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerden görmeniz,bugün işe yarayacaktır.
Bulunacağınız ortamlarda olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.