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    • Burçlar
    • 25.10.2022 08:55
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    • 25.10.2022 09:01
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    Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

    Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Astrologlar ise güneş tutulması hakkında uyarılarda bulunuyor. İşte 25 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları...

    2022 yılı önemli gök olayları takviminin yayımlanmasıyla birlikte güneş tutulmasının ne zaman yaşanacağı belli oldu. Güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü yani bugün gerçekleşecek. TÜBİTAK verilerine göre; en yüksek tutulma oranı Doğu illerinde gerçekleşecek. İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

    KOÇ: Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjinizle, birlikte çalıştığınız kişileri kolay ikna edebiliyorsunuz.
    Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

    BOĞA: Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerden görmeniz,bugün işe yarayacaktır.
    Bulunacağınız ortamlarda olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.

        İKİZLER: Çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz. İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

        YENGEÇ: Karşı cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz.
        Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz.
        Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.

        ASLAN: Maddesel güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermelisiniz.

            BAŞAK: Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etmekte bocalayabilirsiniz. Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

            TERAZİ: Partnerinizle ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor.

            AKREP: Toplumsal hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok işin altına imza atacaksınız.
            Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz.
            Detayların ön plana çıkacağı bir gün.
            Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

                YAY: Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranıyorsunuz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz.
                Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

                OĞLAK: Yakın çevrenizdeki olaylara tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz.
                Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

                KOVA: Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyorsunuz. Yeni projelere açık olmanıza rağmen, çekimser davranıyorsunuz.
                Yatırımcı yönlerinizi çevresel koşullarıyla birleştirmek olumlu gelişecek.

                    BALIK: Davranışlarınız yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.
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                    Haberler Burçlar Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? 25 Ekim 2022 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...
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