24 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacaksınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Fırsatlardan faydalanmasını biliyorsunuz. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz.