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    • Burçlar
    • 24.10.2022 08:52
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    • 24.10.2022 08:55
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    24 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    24 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz. 24 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Toplumsal başarıya yatkın bir kişiliğiniz olduğunu biliyorsunuz. Gücünüzü gösterecek işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacaksınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Orijinal düşünceli kişileri sevmenize rağmen, hemen samimi olamıyor ve irdeliyorsunuz. Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Fırsatlardan faydalanmasını biliyorsunuz. Her olayı anında ve hızlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizde maddesel olaylar gündeme gelebilir ve zevkleriniz için harcamalarınızı arttırabilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızla kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla sık görüşmenize neden oluyor. Bugün organizasyonlara katılacaksınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Zevklerinizi onlarla paylaşmak sizi mutlu edecek. Bazı konularda güven duygunuzun eksik olmasından kaynaklanan problemler söz konusu.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak, çevrenizi etkileyeceksiniz. Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yaşantınıza canlılık verirken, mantık karmaşası yaşayabilirsiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Bugün düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayıp her zamanki gibi akılcı yaklaşın. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili yeni fırsatlar söz konusu.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Partnerinizle aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Düşünceleriniz paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz. Olaylara mantıklı bir şekilde eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakat haberleşme konusunda ketum davranmanız, sizin için önemli.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Kendinizi ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. Yeni oluşumlar olacak.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bireysel duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 24 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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