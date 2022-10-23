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    • 23.10.2022 08:54
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    23 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları... Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. 23 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
    Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.

    BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor.
    Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

    İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri şekillendirmeniz gerekiyor.

        YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

        ASLAN: Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız.

        BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.
        Günlerdir belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız.

            TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün.
            Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar içinde olabilirsiniz.

            AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

            YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
            En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz.

                OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

                KOVA: İş çevresinde sempati topluyorsunuz.
                Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

                BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 23 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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