23 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.
BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor.
Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.
İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri şekillendirmeniz gerekiyor.