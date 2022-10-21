21 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. İdeallerinizin kalitesi göze çarpıyor.