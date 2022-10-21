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    • 21.10.2022 08:47
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    21 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları... Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. 21 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

    BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

    İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. İdeallerinizin kalitesi göze çarpıyor.

        YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. Bazen kibirli davranışlar sergiliyor ve tepkileri üzerinize çekiyorsunuz.

        ASLAN: Size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
        Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

        BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
        Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

            TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Kişisel değer kavramlarınız önemli.

            AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz.

            YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişisiniz. Her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bugün bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

                OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.
                Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Sabit düşünceleriniz var ve kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz.

                KOVA: Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

                BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
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                Haberler Burçlar 21 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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