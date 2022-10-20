20 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün. Sezgisel yeteneğinizi bilenler için, bu durum korkutucu olabilir.
Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirmede beceri sahibisiniz.
BOĞA: Ay romantik ve duygusal yönlerinizi istemeseniz de, ortaya çıkarıyor. Hata yapmaktan korkar bir haliniz var. Duygusal fırtınalardan korunmak uğruna, bazen aşka sırtınızı dönebiliyorsunuz.
İKİZLER: Aile içi olayların gündeme gelmesiyle birlikte; bugün onlara vakit ayırmalı, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelisiniz.
Ay'ın konumu, sizi hassaslaştırıyor ve tutarsız davranmanıza neden oluyor.