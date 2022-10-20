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    20 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları... İş ilişkilerinizi yoğun tutmalısınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. 20 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Önemli anlaşmalar yapmak için uygun bir gün. Sezgisel yeteneğinizi bilenler için, bu durum korkutucu olabilir.
    Görüşeceğiniz kişilerin farklı yönlerini değerlendirmede beceri sahibisiniz.

    BOĞA: Ay romantik ve duygusal yönlerinizi istemeseniz de, ortaya çıkarıyor. Hata yapmaktan korkar bir haliniz var. Duygusal fırtınalardan korunmak uğruna, bazen aşka sırtınızı dönebiliyorsunuz.

    İKİZLER: Aile içi olayların gündeme gelmesiyle birlikte; bugün onlara vakit ayırmalı, sorunlarıyla daha yakından ilgilenmelisiniz.
    Ay'ın konumu, sizi hassaslaştırıyor ve tutarsız davranmanıza neden oluyor.

        YENGEÇ: Dengelenmiş kişiliğinizle kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Bilgilerinizi paylaşma konusunda farklı davranıyor ve olaylara keskin bir mantıkla yaklaşıyorsunuz.

        ASLAN: Bugün, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız.

        BAŞAK: Görüşeceğiniz kişilere kendi görüşlerinizi aktarmak isteyecek ve duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle söyleşileriniz büyük keyif verecek.

            TERAZİ: Bugün çevre iletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek. Çevresel ilişkilerinizde sosyal aktivitenizin yüksek olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda, duygusal gelişme söz konusu.

            AKREP: İş konusunda rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve tavırlarınızı planlı sürdürmelisiniz.
            Başarıyı mıknatıs gibi çeken bir yönünüz var. Maddi durumunuzu yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız.

            YAY: Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında başka işlere yönelmek var. Yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabasındasınız.
            Yeni oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, dikkatli olun.

                OĞLAK: Çevresel ilişkileriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler arasında müthiş bir denge var. Bugün her konuya farklı bir yorum getiriyor onları sıkı bir şekilde, birbirine bağlayabiliyorsunuz.

                KOVA: Bugün, yapacağınız çalışmaların ön hazırlıkları içinde olacaksınız. Birlikte olduğunuz kişilere geleneksel ve sahiplenme duyguları ile yaklaşacak, onlarla fikir birliği içinde olacaksınız.

                BALIK: İş ilişkilerinizi yoğun tutmalısınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.
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                Haberler Burçlar 20 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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