18 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz.
BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi hem kendiniz hem çevreniz hissediyor. Yapacaklarınızı önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz. Bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.
İKİZLER: PARA kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli ve yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız.