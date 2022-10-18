Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 18.10.2022 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.10.2022 09:00
    ABONE OL

    18 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları... Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.18 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: YAKIN dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz.

    BOĞA: GÜÇLÜ enerjinizi hem kendiniz hem çevreniz hissediyor. Yapacaklarınızı önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemdesiniz. Bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz.

    İKİZLER: PARA kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli ve yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız.

        YENGEÇ: DUYGUSAL yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Topluluklarda kendinizi ifade etmelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracak çalışmalardasınız.

        ASLAN: KİŞİSELLİĞİNİZİ vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Kendinizle ilgili değişimler içindesiniz. Planladığınız çalışmalar için fırsatlı bir gün. Egonuzu bastırmak sizi olumsuz etkileyecektir.

        BAŞAK: SOSYAL yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız.

            TERAZİ: BELLİ program dahilinde hareket etmelisiniz.
            Kendinize ait bazı gizli hesaplarınız olabilir fakat uzun vadede, sonuçların değişeceğini düşünerek, kısa vadeli çözümlerden faydalanmalısınız.

            AKREP: KENDİNİZLE ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız. Her türlü probleminize çare bulabilecek bir kapasiteniz var. Sizden yaşça büyük kişilerin desteğine ihtiyacınız var.

            YAY: MADDİ konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyorsunuz.

                OĞLAK: ORTAKLIKLAR konusunda düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek isteyeceksiniz.
                Kapasiteniz çok yüksek. Hiçbir fırsatı kaçırmak istemiyorsunuz. Yolları kapsayan detaylar sizi meşgul edecek.

                KOVA: ELE aldığınız konular üzerinde sistemli bir şekilde düşünmekten yorulabilirsiniz.
                Kimseye güvenmek istemiyorsunuz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutarken, sağlıklı bir mantık üretmek istiyorsunuz.

                BALIK: DUYGULARIN sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Bugün bazı kişilerin etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi üzerinizde kalıyorsunuz. Geçmiş aşkınızla ilgili pürüzleri kafanızdan atmalısınız.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Trendyol
                Haberler Burçlar 18 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA