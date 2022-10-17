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    • 17.10.2022 08:51
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    17 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    17 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Güven htiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalı ve eski dostlarınızı kırmayınız.17 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    ONAYLANMAYAN bir konuda fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişinize fazla takılıp kalmayın. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat edin.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    SİZİN için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermemelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Hayata yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Yaşama pratik bakıyorsunuz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Artık daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            AŞK size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            YALNIZ kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak daha sonra paranız artacak. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar var.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                ROMANTİZM sizi sarıyor. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                GÜVEN ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumu korumalı ve eski dostlarınızı kırmayınız.
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                Haberler Burçlar 17 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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