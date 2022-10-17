17 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

SİZİN için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.