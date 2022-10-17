17 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
ONAYLANMAYAN bir konuda fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişinize fazla takılıp kalmayın. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat edin.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
SİZİN için duygusal tatmin önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.