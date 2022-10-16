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    • 16.10.2022 08:54
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    16 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları... Uzak yollarla ilgili hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için yüksek yaşam standart peşindesiniz. 16 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Ekim 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. İçsel disiplininiz mükemmel.
    Finans konularında başarılısınız.

    BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştiricisiniz. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.

    İKİZLER: Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
    Sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeniniz, bazı işleri çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.

        YENGEÇ: Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir.
        Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu. Duygularınızı kolay ifade edemiyorsunuz.

        ASLAN: Rutin işlerde fazla detaycı davranacak ve çevrenizde değişim rüzgarları estireceksiniz.
        Kısa yollarla ilgili planlar için gerekli detayları gözden geçirmeli ve atılımları doğru yapmalısınız.

        BAŞAK: Şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor.
        Duygusal yönlerinizi yaratıcılıkla birleştireceksiniz.
        Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandıracaksınız.

            TERAZİ: Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişilerle mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Başarı konusunda güçlük çekmeyeceksiniz. Detaylar konusunda farklı yaklaşımlarınız var.

            AKREP: İsteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.
            Beklediğiniz haberlerde sürprizlere neden olacak olaylar var.

            YAY: Maddi konularda istekleriniz bitmiyor.
            Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemeniz gerekiyor. İstediğiniz her türlü şartları karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

                OĞLAK: Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızı daha da karıştırabilirsiniz.
                Duygusal ilişkilerde istemediğiniz saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
                Yaşam kaliteniz yüksek.

                KOVA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Bugün yakınlarınızın size ihtiyacı olacak.

                BALIK: Uzak yollarla ilgili hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bilgi birikimlerinizden yararlanabilirsiniz. Üstün yönleri olan akıllı kişilerden hoşlandığınız için yüksek yaşam standartı peşindesiniz.
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                Environment
                Haberler Burçlar 16 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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