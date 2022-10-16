16 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yoğun ilişkileri seviyorsunuz. Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. İçsel disiplininiz mükemmel.
Finans konularında başarılısınız.
BOĞA: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanarak olayları yönlendiriyorsunuz. Çevre ilişkilerine eleştiricisiniz. Büyük ve kalıcı başarıları sevdiğiniz için küçük olaylara tahammülünüz yok.
İKİZLER: Mars'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
Sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Yönetici gezegeniniz, bazı işleri çevrenizle halletmeniz gerektiğini söylüyor.