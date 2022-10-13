13 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Aşkta kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici Gezegeniniz Mars, İkizlerde ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Bugün, iletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. yoğun duyguları karşısında bocalamanız mümkün. kendinizi doğru ifade etmelisiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz.