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    • Burçlar
    • 13.10.2022 08:52
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    • 13.10.2022 08:57
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    13 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. 13 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Aşkta kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici Gezegeniniz Mars, İkizlerde ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Bugün, iletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. yoğun duyguları karşısında bocalamanız mümkün. kendinizi doğru ifade etmelisiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        İnançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmekle çevrenizdeki bazı kişileri şaşırtabilirsiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmalısınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Zeki yönlerinizi saklamak istemediğiniz bir gerçek. Yeteneklerinizi daha da ön plana çıkaracaksınız. Beklentilerinizin, hızlı bir şekilde gerçekleşmesini isteyebilir, küçük detaylardan sıkılabilirsiniz.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Doğuştan karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmaktan vazgeçmelisiniz. Sizi huzursuz eden kişileri yargılamaktan vazgeçin ve rahatlayın.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Yaşadığınız kıskaçlar yüzünden kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz. Özgürlük duygularınız körükleniyor. Her şeye rağmen, isteklerinize gem vurmayı başarıp konsantre olacaksınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İlişkilerinizde güven ararken karşınızdaki kişiye bu duyguları eksik veriyorsunuz. Zaman içinde değişen koşulların sizi değiştirmesine izin vermeli ve olayları, mantık yönünden değerlendirmelisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bütçenizle ilgili bazı problemler söz konusu olacak. Çelişkilerin olacağı ortamlardan uzak kalmaya çalışmalısınız. Bazı tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemeli, daha esnek düşünmelisiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Bugünlerde özgürlüğünüzü özlüyorsunuz. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Maddi konularda sezgisel yeteneklerinizi kullanacağınız bir gün. İçinizden geldiği gibi hareket etmeli ve hiç kimsenin etkisinde kalmamalısınız.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
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                Haberler Burçlar 13 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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