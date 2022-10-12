12 Ekim 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ
İçe yolculuğun olduğu gününüze güzellikler katılacak ancak asıl duygu zenginliğini içeride bulacaksınız. Anılarınızla da iç içe olacağınız bir gün sizler için.
BOĞA
Hayatınıza dair almanız gereken kararları almak için uygun bir gün. Değişim içerikli bir şeylere imza atmak istiyorsanız hayatınızı bu yönde idame ettirmelisiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi baskı altında ve sıkışmış hissedebilirsiniz.
Aile ilişkilerinizde de rahat hareket edebilmek için sesinizi yükselteceğiniz bir gündesiniz.