Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 14.10.2022 08:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2022 08:55
    ABONE OL

    14 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    14 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edeceksiniz. Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. 14 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 14 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.
    Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.

    BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

    İKİZLER: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize de neden oluyor.

        YENGEÇ: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
        Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

        ASLAN: Bugün kazançlarınızı düşünerek hareket edeceksiniz. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.
        Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, iyi takip etmelisiniz.

        BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Aranızda gelişen önemli durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

            TERAZİ: Dış görünümünüzü disiplin altında tutmaya çalışmanız ve izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir. Kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın.

            AKREP: Bugün ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor, sizi önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.

            YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var.
            Bugün, duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Bugün, enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

                OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

                KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz.
                Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.

                BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Siz iyimserlik çabalarınızı elden bırakmayın.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Environment
                Haberler Burçlar 14 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA