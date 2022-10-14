14 Ekim 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz.
Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak.
BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.
İKİZLER: Dostluk duygularının temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize de neden oluyor.