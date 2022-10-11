11 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

K

OÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.

Yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.

BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.

Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir.

Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.

Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak. İkna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.