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    • 11.10.2022 08:57
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    11 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları... Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almama sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor. 11 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 11 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları...

    K

    OÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.
    Yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.

    BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.
    Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir.
    Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.

    İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.
    Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.

    YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak. İkna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

    ASLAN: Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir.
    Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Bugün kariyerinizle ilgili; iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.

    BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek. İkna kabiliyetinizi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Ailenizin sizden beklentileri olabilir.

        TERAZİ: Siz hayatınızda hareketli ilişkilerden hoşlanıyorsunuz. Bazıları, gireceğiniz topluluklarda duygusal ilişkiler yaşayacaklar.
        Bu nedenle, geçici duygular karşısında temkinli olmalılar.

        AKREP: Taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu arttıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız.
        Bilmediğiniz konuları araştıracak ve enerjinizi kullanacaksınız.

        YAY: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz.
        İhmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, sözleri yerine getirmelisiniz. Düşüncelerinizi kabul ettirme çabası içindesiniz.

            OĞLAK: Çevrenizde birçok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.
            Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz.

            KOVA: Bugün, enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Bu aralar yetersizlik duygusu içindesiniz.

            BALIK: Yapacağınız konuşmalarda takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Emir almama sorununuz olduğu için, bugün istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz Ailenizin sorunları önem kazanıyor.
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            Haberler Burçlar 11 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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