11 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

K
OÇ: Yaratıcılık konusunda mükemmel projeler ortaya koyacaksınız. Başkalarına yardım etmeniz gereken günler yaşayabilirsiniz.
Yeni işler sizin için olumlu atılımları gündeme getirecek.
BOĞA: Yaşantınızda sık rastlaştığınız bir kişi ile sürpriz bir aşk gelişmesi yaşayabilirsiniz.
Bu ilişki size yeni sorunlar da yaratabilir.
Acele karar vermeniz gereken bir gün içindesiniz.
İKİZLER: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerden birisiniz. Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz.
Duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz.
YENGEÇ: Yaratıcılık konusunda değişik fikirleriniz olacak. İkna etme konusunda başarılı olacaksınız. Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.
ASLAN: Bir arkadaşlık ilişkiniz aşka dönüşecektir.
Ağır ilerleyen ilişkiniz varsa, giderek yerine oturacaktır. Bugün kariyerinizle ilgili; iş veriminizi arttıracak çabalar içinde olacaksınız.
BAŞAK: Bugün gücünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecek. İkna kabiliyetinizi kullanarak, karşınızdaki kişiye isteklerinizi yaptıracaksınız. Ailenizin sizden beklentileri olabilir.