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    • Burçlar
    • 10.10.2022 08:47
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    • 10.10.2022 08:56
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    10 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    10 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, bilmediğiniz fakat öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.10 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İçinizdeki enerjiyi desteklemelisiniz. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz fark ediyor. Birçok fırsatların gündem kazanacağı bir gün.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacınız var.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamlarda iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşama uygun bir tarzınız var. Bildiğinizi yapmalısınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyor ve bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Bugün, güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinizi özgüvenle savunun.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak, size motivasyon kaynağı oluyor. Çevrenizin tepkisel sözlerine aldırmayın.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları gözden geçirmek için, fırsatları kullanmalısınız. Elinize ilginç fırsatlar geçiyor.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı yoğun ve hızlı yaşıyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında yapmak istiyorsunuz. Bugün, hızlı karar vereceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, bilmediğiniz fakat öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Bugün kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek. Partnerinizle ortak kararlar alacağınız bir gündesiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı iyi idare ediyorsunuz. Rekabeti seviyor, esprili zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içindesiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz fakat önce kafanızdaki karmaşayı atlatın. Her şeyi yargılamak zorunda kalacaksınız. Her zaman çevrenizle baş edemezsiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Yoğun işlerle temponuz artacak.
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                Haberler Burçlar 10 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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