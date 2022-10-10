10 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan

Koç

İçinizdeki enerjiyi desteklemelisiniz. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz fark ediyor. Birçok fırsatların gündem kazanacağı bir gün.