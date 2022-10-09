9 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınızda motivasyonunuz bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
BOĞA: Bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.
Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.
Olayların arkasında gizlenen mesajları, algılama gücünüzdesiniz.