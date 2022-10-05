5 Ekim 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı.
İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var. Yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz etkilenecek.