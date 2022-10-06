6 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, sorunları kısa sürede çözüyorsunuz.
Finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Takıntılarınız çok fazla.
Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.