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    • 06.10.2022 08:53
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    6 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    6 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları... Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. 6 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günlük burç yorumları...

    KOÇ: Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için sosyal ilişkileriniz çıkmaza giriyor.

    BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, sorunları kısa sürede çözüyorsunuz.
    Finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Düşünceleriniz kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

    İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Takıntılarınız çok fazla.
    Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için şekillendirmeniz gerekiyor.

        YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz çok daha belirgin. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, gecikmeler yaşıyorsunuz.

        ASLAN: Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz.

        BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere döneceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra soruların cevabını bulacaksınız.

            TERAZİ: Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.
            Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

            AKREP: Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.
            Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak ve çevrenizi yönetmek isteyeceksiniz.

            YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz.
            En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Gereksiz alınganlıkla partnerinizi suçlayabilirsiniz.

                OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek.
                Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

                KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

                BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
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                Haberler Burçlar 6 Ekim 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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