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    • Burçlar
    • 04.10.2022 08:54
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    • 04.10.2022 08:54
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    4 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    4 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları... Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz. 4 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 4 Ekim 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

    BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli.
    Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

    İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.

        YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz.

        ASLAN: Karşı cinse istemeseniz de, kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız.
        Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

        BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girecekler ve karlı çıkacaklardır.
        Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

            TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

            AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.
            Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

            YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız.

                OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
                Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

                KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici olacaksınız. Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacaktır.

                BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacaksınız.
                Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.
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                Kuruluş Osman
                Haberler Burçlar 4 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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