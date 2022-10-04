4 Ekim 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli.
Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.
İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aniden bir aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır.