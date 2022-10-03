3 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

YAŞAM enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilir, birçok yeni iş için başlangıçlar yapabilirsiniz.