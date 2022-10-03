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    • Burçlar
    • 03.10.2022 08:52
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    • 03.10.2022 09:13
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    3 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    3 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duyguları karıştırdığınız zaman zorlanıyorsunuz. 3 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    ÇEKİCİLİĞİNİZİ karşı cins üzerinde kullanabileceğiniz bu günde, işbirliğine çok önem vereceksiniz. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz güçlenirken, önünüzdeki engeller kalkıyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    DUYGUSAL konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile aranızda problemlerin oluşmasına neden oluyorsunuz. Bugünlerde birlikte çalıştığınız kişilerle kişisel özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    YAŞAM enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilir, birçok yeni iş için başlangıçlar yapabilirsiniz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        MADDİ konularda doğru kararlar alacak, yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destek, sizi oldukça mutlu edecek.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        ÇEVRENİZLE duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        BUGÜN çevresel faktörlerin etkisinde kalabilirsiniz. Takıldığınız konuların özüne inmeniz farklı olayların önem kazanmasına neden olacak. Israrcı davranarak kendi sisteminizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            BUGÜN inanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi yapıcı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Sosyal ilişkilerinizde başarılısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            BAŞARINIZI artırma yolunda yapacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çiziyor ve gündeme gelmesine neden oluyorsunuz. Tepkisel davranışlara dikkat.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            UZUN süredir beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirmeniz, size farklı statü kazandırıyor.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                BİLİNÇ altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirme konusunda verdiğiniz savaş, çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Üst düzeydeki kişileri olumlu bir şekilde etkilemeniz mümkün.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                BUGÜN çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Koç burcunda ilerleyen ay, özgürlük sınırlarını aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz koşulları sunuyor. Yeter ki eski hatalarınızı gündeme getirmeyin.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                ANİ öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmeniz gerekir. Mantıksal olaylara duyguları karıştırdığınız zaman zorlanıyorsunuz.
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                Haberler Burçlar 3 Ekim 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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