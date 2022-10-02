2 Ekim 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün yapmak istediğiniz çok şey var.
Kendi duygularınızı öne çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız yapacaklarınızı sistemli ve dikkatli bir şekilde planlamalı, acele etmemelisiniz.
BOĞA: İlişkilerinizin güçlü olduğu bir gün.
Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.
İKİZLER: Olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Çevresel ilişkilerinizde detayların çok önemli olduğu bir gün. Her zamanki kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı değerlendiriyorsunuz.