26 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, fırsatlar getirecek. Fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.