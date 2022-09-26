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    • Burçlar
    • 26.09.2022 08:42
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    • 26.09.2022 08:47
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    26 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    26 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... Ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Olayların alt yapısını araştırmalı ve gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazanç konusunda şanslı bir gün. 26 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte26 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    Kazanç konusunda şanslı bir gün

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Karşı cinsin düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Gezegeniniz Ay, duygusal konularda değişim göstermenizin uygun olacağını gösteriyor. Yaratıcılık konusunda farkınızı göstereceksiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Sezgileriniz sizi yorduğu için bu konuda önlemler almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi konularda yoğun konuşmalarınız olacaktır.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Davranışlarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, olaylara takılmayın.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Gelişen fırsatlar karşısında, kendinizi iyi yönlendiriyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İş yaşantınızla ilgili bazı konular gündemde.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz artıyor. Bugün arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve kişisel başarınızı arttırmayı denemelisiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, fırsatlar getirecek. Fikirlerinizle, yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız. Başlattığınız gelişmeler olumlu.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Duygu yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Bugün çalışmalarınızı gizli tutmak isteyeceksiniz.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Olayların alt yapısını araştırmalı ve gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazanç konusunda şanslı bir gün.
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                Haberler Burçlar 26 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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