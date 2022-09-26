26 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Karşı cinsin düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, yorumlarınızı içinizden yapacağınızı gösteriyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz artıyor.