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    • Burçlar
    • 27.09.2022 08:55
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    • 27.09.2022 08:58
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    27 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    27 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları... Ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Olayların alt yapısını araştırmalı ve gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazanç konusunda şanslı bir gün. 27 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte27 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

    BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
    Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

    İKİZLER: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
    Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

        YENGEÇ: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
        İletişim konusunda Venüs'ün hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

        ASLAN: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
        Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

        BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girecek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
        Karşınıza çıkanların zekasından etkileneceksiniz.
        Çevresel koşullarınızı arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

            TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz.
            Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

            AKREP: Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.
            Onlara dost olma şansı verebilirsiniz.
            Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

            YAY: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
            Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

                OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz.
                Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz.
                Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.

                KOVA: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.
                Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız.
                Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

                BALIK: Çevrenizde her şey lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
                Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.
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                Haberler Burçlar 27 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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