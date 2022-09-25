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    • 25.09.2022 08:45
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    25 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    25 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları... İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızı aşacak. 25 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte25 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Dileklerinizin gerçekleşmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacaksınız.

    BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Kendi projelerinizi başkalarına kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

    İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor. Çeşitli faaliyetlerde boy göstereceğiniz bir gün içindesiniz.

        YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konulara yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. Sözlerinizi kullanarak, çevrenize istediğiniz her şeyi yaptırabileceksiniz.

        ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.

        BAŞAK: KARŞINIZA çıkan kişilerin akıl ve zekasından etkileneceksiniz Yakın çevrenizle yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Bazılarınız yakın dostlarıyla güzellik ve sanatsal olaylara katılacak.

            TERAZİ: BİR çoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçecek. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacağınız bir gündesiniz.

            AKREP: ZİHİNSEL gücünüz oldukça yüksek. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceksiniz.

            YAY: ÇEVRENİZDE entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

                OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşullarınızı belirleyen evrede arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Sinirsel gerilimler olacak.

                KOVA: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Maddi konularda temkinli olun.

                BALIK: SORUMLULUĞUNUZ artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat ayağınıza gelecek. Maddi bolluğa kavuşuyorsunuz. İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızı aşacak.
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                Haberler Burçlar 25 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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