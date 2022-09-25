25 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Dileklerinizin gerçekleşmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacaksınız.
BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Kendi projelerinizi başkalarına kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.
İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor. Çeşitli faaliyetlerde boy göstereceğiniz bir gün içindesiniz.