Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 23.09.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2022 08:51
    ABONE OL

    23 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    23 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları... Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı taraf olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtabilir. 23 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 23 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girip para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.

    BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkaracak işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanacağınız bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz.
    Zıtlaşmalardan zor anlar yaşıyorsunuz.

    İKİZLER: Sizi zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırp yaşama geçiriyorsunuz.

        YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz.
        Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda duygusal problemler kafanızı kurcalayabilir.

        ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, biraz beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

        BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün işe yarayacak.
        Bazı olayları mantığınızla çözüyor sabırlı davranıyor, tutkuların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermiyor ve sıkı bir disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.

            TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız göz dolduruyor. Bugün yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ev ortamında uzlaştırıcısınız.
            Duygusal konularınıza, çevresel olayları karıştırmamaya çalışmalısınız.

            AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.
            Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

            YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor. Tepki almaktan korkmayın.

                OĞLAK: Düzeni seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz.
                Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılı oluyorsunuz. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız.
                Tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.

                KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğinizde başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.
                Çelişkilerden uzak durmalısınız.

                BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı taraf olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtabilir.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Ulaşım düğümü köprülerle çözülüyor
                Haberler Burçlar 23 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA