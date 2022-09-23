23 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girip para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.
BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkaracak işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanacağınız bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz.
Zıtlaşmalardan zor anlar yaşıyorsunuz.
İKİZLER: Sizi zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırp yaşama geçiriyorsunuz.