22 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Sır saklamanız gerekiyor.
BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.
Düşüncelerinizi formatlamalısınız. Çevrenizdekilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İnatçı yönlerinize dikkat.
İKİZLER: Çok gezerek, araştırarak öğreniyorsunuz.
Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.
Fakat bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.