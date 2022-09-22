22 Eylül 2022 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla size yaklaşıyor.

İstemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.

TERAZİ: Dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler.

Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde, önemli aşamalar kaydedeceksiniz.

Daha itaatkar olmalısınız.