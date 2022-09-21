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    21 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Eylül 2022 Çarşamba günlük burç yorumları... Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor. 21 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 21 Eylül 2022 Çarşamba günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    İş ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda geri giden Jüpiter, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlıyor.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Uranüs sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Merkür iletişim konusunda size zorluk verebilir. Dikkatli olmak zorundasınız. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Fırsatlar konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Kendi düşüncelerinizden taviz vermek gibi bir niyetiniz yok. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz. Çevrenizden etkilenecek ve sizi etkileyecek olanların fikirlerini benimseyeceksiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Aynı düşünceye sahip kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce düşünmelisiniz. Zamanlama konusunda yaşayacağınız sıkıntıları unutmamalısınız. Karşıt evinizdeki Retro Jüpiter'in vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            Ay, toplumsal evinizde ilerliyor. Sosyal aktivitelerle ilgili başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek. Birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendiniz farklı bir çalışma ortamı içinde bulabilirsiniz. Oldukça iddialısınız.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücünü biliyor ve kendinizi ona teslim ediyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı olmalısınız.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Maddiyatı yeniden düşünmek zorundasınız.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Gizli düşünceler içindesiniz. Duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.
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                Haberler Burçlar 21 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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