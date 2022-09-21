21 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücünü biliyor ve kendinizi ona teslim ediyorsunuz. Rakiplerinizin olduğunu unutmamalı ve planlı olmalısınız.