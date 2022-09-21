21 Eylül 2022 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
İş ilişkilerinizi dingin tutmak zorundasınız. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda geri giden Jüpiter, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlıyor.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Uranüs sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Merkür iletişim konusunda size zorluk verebilir. Dikkatli olmak zorundasınız. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Fırsatlar konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.