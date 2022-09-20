20 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel, fakat bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamanızda fayda var.
BOĞA: Kişisel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir.
Bugün kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: Gelişen ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.