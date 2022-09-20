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    20 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları... Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça çok yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız. 20 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel, fakat bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamanızda fayda var.

    BOĞA: Kişisel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir.
    Bugün kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

    İKİZLER: Gelişen ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

        YENGEÇ: Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Size anlatılan birçok şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda da dikkatli davranmalı çevrenizi koruma altına almalısınız.

        ASLAN: Ay bilinç altınızı etkiliyor. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz.

        BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız bazı kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını da inkar etmiyorsunuz.

            TERAZİ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili bir yaklaşım göstermelisiniz. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek.

            AKREP: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

            YAY: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacaksınız. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destekler, sizi de oldukça mutlu edecek.

                OĞLAK: Duygularınız ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil.
                Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizdeki bazı kişilerde şaşkınlık yaratıyorsunuz.

                KOVA: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz bazı arkadaşlarınız sizi arayabilir. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilimler yaşayabilirsiniz.

                BALIK: Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça çok yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.
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                Haberler Burçlar 20 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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