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    • Burçlar
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    • 19.09.2022 08:56
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    19 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    19 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları... İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. Yaşam kalitenizi her gün daha da artıracak. 19 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi günlük burç yorumları...

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    Partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Mantıklı davranışlar paralelinde ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    Amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.

    21 Mayıs - 21 Haziran

    İkizler

    Toplumsal ilişkilerinizi olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Patik zekanız sayesinde; olayları kısa sürede toparlayacak ve istediğiniz şekilde rayına oturtacaksınız.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        Bugün partnerinizle sürtüşme yaşayabilirsiniz. Sürekli hareket halinde olmanız sizi mutlu ediyor. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

        23 Ağustos - 22 Eylül

        Başak

        Yaşantınızla ilgili ihmal ettiğiniz konuların güncellik kazanması, size fazladan sorumluluk getirecektir. Elinizdeki işlerin gelişmesiyle ilgili duraklamalar yaşayabilirsiniz.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            Bugün duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmanız gereken çok şey var. Daha esnek olursanız, kendinizi huzurlu hissedeceksiniz.

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bazı çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projelerin de peşindesiniz.

            22 Kasım - 21 Aralık

            Yay

            Çevrenizin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların sizden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                Gücünüzün farkındasınız. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. İlişkilerinizi gözden geçirmek için önünüze sunulan doneleri görmezlikten gelmemelisiniz.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                Bugün yakın ilişkilerinizde duygusal davranarak herkesi şaşırtabilirsiniz. Oysa sert havanızın altında yumuşak bir kalbiniz olduğunu çevrenize göstermenin tam zamanı. Bazıları sizi yanlış tanıyor.

                19 Şubat - 20 Mart

                Balık

                İçsel enerjinizi sevdiklerinize yansıtacak ve onların sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var. Yaşam kalitenizi her gün daha da artıracak.
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                Haberler Burçlar 19 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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