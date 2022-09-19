19 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

21 Mart - 19 Nisan
Koç
Partnerinizle olumlu iletişim içinde olmanız sayesinde, aldığınız kararları yaşama geçirme konusunda daha inatçı olacaksınız. Mantıklı davranışlar paralelinde ilişkilerinizi doğru rotaya çekmelisiniz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
Amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde biliyorsunuz.
21 Mayıs - 21 Haziran
İkizler
Toplumsal ilişkilerinizi olumlu gidiyor. Duygusal derinliğiniz çok güçlü. Bilinçaltınızda geliştirdiğiniz farklı olma isteğini, geleneksel yapınızdan dolayı bir türlü yaşama geçiremiyorsunuz.