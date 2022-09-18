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    18 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    18 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları... İki kişinin bir araya gelmesini sağlayacak koşulları yaratmanın önemli olduğunu biliyorsunuz. Aşırı tavizkar tutumlarda bulunuyor ve his dengeleriniz altüst oluyor. Kararlılık içinde kalın. 18 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 18 Eylül

    KOÇ: Yaşam savaşı verilen her sürecin kilitlenebildiği tek yer var. Kendi sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbetler sizi mutlu ediyor.

    BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Gerekli bağlantıları yapacağınızı, ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

    İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Bu tür anlara daha dikkat etmelisiniz.

        YENGEÇ: Dostlarla sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı güncellikler ilgi alanınız dışına taşabilir. Böyle durumlarda fikir yürütmeye kendiniz koşullandırmayın.

        ASLAN: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakın. İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı ılımlı davranış sergileyin.

        BAŞAK: Sevdiğiniz kişiyle ilgili konularda mantığın dozajını iyi ayarlayın. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki bir an donup kalıyor. Yaşamın maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

            TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde denkleştiren siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

            AKREP: Maddi çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.

            YAY: Maddi konulara bakışınız göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansını yansıtacak konu ile ilgili olarak, gerekli ihtimamı göstermediniz.

                OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.

                KOVA: Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu anlarınız daha artacak.

                BALIK: İki kişinin bir araya gelmesini sağlayacak koşulları yaratmanın önemli olduğunu biliyorsunuz. Aşırı tavizkar tutumlarda bulunuyor ve his dengeleriniz altüst oluyor. Kararlılık içinde kalın.
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                Haberler Burçlar 18 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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