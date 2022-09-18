18 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her sürecin kilitlenebildiği tek yer var. Kendi sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbetler sizi mutlu ediyor.
BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Gerekli bağlantıları yapacağınızı, ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.
İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Bu tür anlara daha dikkat etmelisiniz.