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    • 16.09.2022 08:46
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    16 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    16 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları... Neptün, Merkür ve Jüpiter retrosu kafanızın karışmasına neden oluyor. İlişkilerinize fazla anlam yüklemeyin. Mantığınız ve duygularınız arasında kalmanız muhtemel. Bazı şeyler ters gidebilir. 16 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 16 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

    BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

    İKİZLER: Ay burcunuzda ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza aktivite yoğunluğu kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor.
    Birçok davet alacak ve değişik eğlence ortamlarında bulunacaksınız.

        YENGEÇ: Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmelisiniz.

        ASLAN: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz.

        BAŞAK: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, çalışmalarınızda güçlü bir disiplin anlayışınız var. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.

            TERAZİ: Burcunuzda geri giden Merkür sayesinde, daha farklı ı düşünmeye başladınız.
            Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor.
            Çevrenize taviz vermiyorsunuz.

            AKREP: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.. Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

            YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek.

                OĞLAK: Henüz oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
                Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

                KOVA: Bugün özellikle Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

                BALIK: Neptün, Merkür ve Jüpiter retrosu kafanızın karışmasına neden oluyor. İlişkilerinize fazla anlam yüklemeyin. Mantığınız ve duygularınız arasında kalmanız muhtemel.
                Bazı şeyler ters gidebilir.
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                Haberler Burçlar 16 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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