12 Eylül 2022 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız.
Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştireceksiniz.
Sizi yakından takip edenleri inatçılığınızla şaşırtıyorsunuz.
BOĞA: Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere bir sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda daha dikkatli davranmalısınız.
Bir takım işlerinizi çevrenizle halletmeniz gerekiyor.
İKİZLER: Kişiselliğinizi ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve çevrenizde kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. BirTakıntılı yönleriniz sizi başarılı ve güçlü yapıyor.