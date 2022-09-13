Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 13.09.2022 08:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 08:54
    ABONE OL

    13 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    13 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları...Bugün, farklı anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde, kazanımlara yelken açacaksınız. 13 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 13 Eylül 2022 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bugün, özellikle kendi benliğinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek, bilinçli bir şekilde olaylara yaklaşıyorsunuz.

    BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, bazı konular hızla sonuçlanacak.

    İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak.
    İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.

        YENGEÇ: Zorda kalan insanların "hızır servisi" gibisiniz.
        Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. Bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

        ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile; bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi siz çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

        BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

            TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Bugün, sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

            AKREP: Çevrenize yardım etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz. Harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz. Kendinizi dinlendirmelisiniz.

            YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla riske girmemek için, tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görmelisiniz.

                OĞLAK: İş günü içinde; bir çok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

                KOVA: Partnerinize gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle bilemediğiniz birçok şey olabilir.

                BALIK: Bugün, farklı anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz.
                Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde, kazanımlara yelken açacaksınız.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Anatolian isimli Ro-Ro gemisinde saldırının izleri!
                Haberler Burçlar 13 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA