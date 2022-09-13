13 Eylül 2022 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bugün, özellikle kendi benliğinizle baş başa kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek, bilinçli bir şekilde olaylara yaklaşıyorsunuz.
BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, bazı konular hızla sonuçlanacak.
İKİZLER: Aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak.
İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.