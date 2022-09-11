Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 11.09.2022 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.09.2022 08:49
    ABONE OL

    11 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    11 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları... Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. 11 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 11 Eylül 2022 Pazar günlük burç yorumları...

    KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.

    BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

    İKİZLER: Merkür'ün aşk ve sosyal evinizde retroya başlamasıyla iletişim konusunda size vereceği aksilikleri görmezlikten gelmeyin. Aklınıza gelmeyen sorunlar gecikmelere yol açacak.

        YENGEÇ: Ay, toplumsal evinizde ilerliyor. Sosyal başarınızın tartışılmayacağı bir gerçek.
        Birçok arkadaşınızın katkılarıyla kendinizi farklı bir çalışma ortamında bulabilirsiniz.
        İddialısınız.

        ASLAN: Kendi düşüncelerinizden taviz verme niyetiniz yok. Bilinçaltınız yoğun seyrediyor.
        Üzerinizde hissettiğiniz güçlü enerji, istemeden bazı hatalar yapmanıza neden olabilir.

        BAŞAK: Sizinle aynı düşüncedeki kişilerin fikirlerinden yola çıkmadan önce, düşünmelisiniz.
        Zamanlama konusuna dikkat edin. Para evinizdeki retro Merkür eski fırsatları karşınıza çıkarıyor.

            TERAZİ: En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne yol açıyor. Burcunuzda retroya başlayan Merkür, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.

            AKREP: Duygusal ilişkilerinizde karşılıklı bir mücadele içinde olsanız bile, çevrenizin sizin üzerinizdeki gücü biliyorsunuz.
            Rakiplerinizi unutmamalı ve planlı davranmalısınız.

            YAY: Ay'ın konumundan dolayı ortaya çıkan kuşkucu tavırlarınızda, kendinizi haklı çıkarmak adına birçok neden buluyorsunuz.
            Bugün, çevrenizden çok çabuk etkileneceksiniz.

                OĞLAK: İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz.
                Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, burukluklar yaşıyorsunuz.
                Bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

                KOVA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

                BALIK: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ’lere dev destek yolda
                Haberler Burçlar 11 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA