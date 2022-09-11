11 Eylül 2022 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönlerinizin ağır bastığı konular gündeme gelecektir. Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize de yansıtacaksınız.
BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: Merkür'ün aşk ve sosyal evinizde retroya başlamasıyla iletişim konusunda size vereceği aksilikleri görmezlikten gelmeyin. Aklınıza gelmeyen sorunlar gecikmelere yol açacak.