9 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.
Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz.
BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız.
Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli olan enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.
Olayların arkasında gizlenen ince mesajları bulabileceksiniz.