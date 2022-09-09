Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 09.09.2022 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 08:49
    ABONE OL

    9 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    9 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Ani gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız dikkatli olun. 9 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 9 Eylül 2022 Cuma günlük burç yorumları...

    Ay burcunuzda ilerliyor

    KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.
    Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Başkalarının yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz.

    BOĞA: Yalnızlıktan hoşlanmayacaksınız.
    Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli olan enerjiye sahipsiniz.

    İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz.
    Olayların arkasında gizlenen ince mesajları bulabileceksiniz.

        YENGEÇ: Mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili gelişmeler mevcut.. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak.

        ASLAN: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz.
        Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacaksınız.

        BAŞAK: Sevdikleriniz söz konusu olduğu zaman, tüm zamanınızı onlara harcayabiliyorsunuz.
        Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Ruh sağlığınızı destekleyici davranışlar içindesiniz.

            TERAZİ: Karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz.
            Öz değeri olan duygulardan yana olmanız yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilmek için sabırsızlanıyorsunuz.

            AKREP: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.

            YAY: Her konuda sizi destekleyecek kişilerin olması motivasyon gücünüzü arttırıyor.
            Hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.
            İnatçı yönlerinizle başarıya daha çok yaklaşacaksınız.

                OĞLAK: Çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşın, onların size olan ilgileri çok yüksek.

                KOVA: Çalışma yaşantınızda büyük bir hızlanma mevcut. Siz, başarıyı ve kazanmayı seviyorsunuz. Değişik işler konusunda kendinizi yenilemek ve, yeteneklerinizi denemek istiyorsunuz.

                BALIK: Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.
                Ani gelişen şartların sizi zorlamasını istemiyorsanız dikkatli olun.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Kardeşlerim
                Haberler Burçlar 9 Eylül 2022 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
                    SON DAKİKA